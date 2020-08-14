Шмигаль: Концесія Харківського авіазаводу не розглядається

Кабмін не розглядає варіант передачі в концесію Харківського державного авіаційного виробничого підприємства.

Про це 13 серпня під час робочої поїздки до Харківської області заявив прем'єр Денис Шмигаль, передає "Укрінформ".

"Концесія підприємства не розглядається і сьогодні не обговорювалася. Ми про це в принципі не ведемо мову. Тому що йдеться про розвиток державних підприємств і ефективне їх управління.

Стосовно списання боргів - це також буде предметом обговорення робочої групи, відповідні законопроєкти підготовлені, але в уряд вони поки що не надходили, але законопроєкти такі є. Ми з народними депутатами обговорили й вони через комітети готові їх підтримати, внести у парламент.

Будемо дивитися, як це можна зробити, чи у рамках цьогорічного бюджету чи у наступний закладати", - заявив прем'єр.

За його словами, найближчим часом створять робочу групу під керівництвом віцепрем'єра з питань промполітики Олега Уруського, яка напрацює план розвитку виробничого підприємства.

"Критично важливо прийняти рішення про розтермінування або реструктуризацію цього боргу, це дасть змогу затвердити план санації підприємства і розблокувати його роботу", - додав Шмигаль.

"Заборгованість по зарплаті є і за листопад минулого року, дійсно доволі тривалий час. Пряме відшкодування з державного бюджету на виплати заробітної плати заборонено Бюджетним кодексом, тому подрібнений механізм - через замовлення оживити роботу підприємства і крок за кроком забезпечити регулярну заробітну плату. І ми це відверто на нараді проговорювали.

І наступний механізм – через можливі зміни або до закону, або інші фінансові механізми, механізм створення державної лізингової компанії... тоді буде відбуватися погашення боргу із зарплати, який на цьому підприємстві складає близько 230 млн грн. Як ми говорили з головою облдержадміністрації, це половина заборгованості по заробітній платі цілої Харківської області", - пояснив прем'єр.

Загалом боргові зобов'язання підприємства, в тому числі і перед державою, становлять 2 млрд грн. Зарплатні борги - 235 млн грн.