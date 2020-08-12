Гривня зміцнилася як до долара, так і до євро

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 13 серпня на рівні 27,53 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,40 євро (на 12 серпня - 32,56 гривні).

Нагадуємо:

12 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,58 - 27,60 гривні.

12 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,50 - 27,52 гривні.

Економічна правда