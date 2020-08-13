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"Укрнафта" отримала від фірм Коломойського 1 мільярд боргів за нафту

Четвер, 13 серпня 2020, 17:50
 

Протягом травня - липня 2020 року "Укрнафта" отримала понад 250 млн грн погашення дебіторської заборгованості за поставлену в 2015 році нафту, починаючи з грудня 2019 року загальна сума погашеної заборгованості склала майже 1 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Це відбувається у межах плану реструктуризації дебіторської заборгованості за мировими угодами "Укрнафти" з ТОВ "Техтрейд Груп", ТОВ "Гарант-УТН", ТОВ "Галнафта", ТОВ "Торговий дім Прикарпаттянафтотрейд" і ТОВ "Котлас". Мирові угоди затверджені судами, що підтверджує їх відповідність чинному законодавству", - йдеться у повідомленні.

Перераховані компанії пов'язують з Ігорем Коломойським.

"Реструктуризація передбачає погашення боргу частинами протягом 3-6 років. До суми виплати також входитимуть відсотки, нараховані на залишок заборгованості після січня 2020 року. Станом на початок грудня 2019 року сума заборгованості становила 7,47 млрд грн", - додали в "Укрнафті".

Зазначається, що дебіторська заборгованість за поставлену нафту утворилася в 2015 році.

"З метою повернення простроченої дебіторської заборгованості в липні 2016 "Укрнафта" подала 6 судових позовів на загальну суму 7,6 млрд грн. За 5 позовами суди прийняли рішення на користь компанії", - нагадали в компанії.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що "Укрнафта" 13 квітня закінчила процес підписання мирових угод з 5 компаніями, наближеними до групи "Приват",  - ТОВ "Техтрейд  Груп", ТОВ "Гарант-УТН", ТОВ "Галнафта", ТОВ "Торговий дім Прикарпаттянафтотрейд" і ТОВ "Котлас", яким у 2015 році безоплатно передала сиру нафту на 7,6 млрд.

"Нафтогаз України" належить 50% + 1 акція "Укрнафти".  Групі компаній, пов'язаних з колишніми акціонерами "Приватбанку", серед яких зокрема Ігор Коломойський - близько 42% акцій.

Економічна правда

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Укрнафта Приват борги

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