Закриття міжбанку: гривня зміцнилась

13 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,35 - 27,38 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,35 - 27,38 гривні;

Євро – 32,40 - 32,43 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,34 – 27,59 гривні. Євро купують по 32,06 гривні, продають по 32,52 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,45 - 27,52 гривні, євро - 32,17 - 32,32 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 13 серпня на рівні 27,53 гривні.

13 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,47 - 27,50 гривні.

Економічна правда