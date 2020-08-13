Закриття міжбанку: гривня зміцнилась
13 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,35 - 27,38 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,35 - 27,38 гривні;
Євро – 32,40 - 32,43 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,34 – 27,59 гривні. Євро купують по 32,06 гривні, продають по 32,52 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,45 - 27,52 гривні, євро - 32,17 - 32,32 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 13 серпня на рівні 27,53 гривні.
13 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,47 - 27,50 гривні.
Економічна правда
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