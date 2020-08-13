Курс валют на 13 серпня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

13 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,47 - 27,50 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:15 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,43 - 27,45 гривні;

Євро – 32,42 - 32,45 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,38 – 27,62 гривні. Євро купують по 32,07 гривні, продають по 32,55 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,49 - 27,55 гривні, євро - 32,19 - 32,38 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 13 серпня на рівні 27,53 гривні.

Економічна правда