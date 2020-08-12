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"Укроборонпрому" замінять все керівництво

Середа, 12 серпня 2020, 19:35
 

Керівництво та менеджмент державного концерну "Укроборонпром" змінять найближчим часом. Можливо, буде змінено і назву підприємства.

Про це заявив на круглому столі віцепрем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, передає "Укрінформ"

"Концерн "Укроборонпром" підлягає суттєвій трансформації, тому що в тому вигляді, в якому він на сьогодні існує, він існувати не може. Менеджмент на ньому також буде змінено, наскільки я знаю, найближчим часом повинна відбутися зміна керівництва концерну. Далі буде відповідно зміна і всієї команди, яка працювала там останній рік", - заявив Уруський.

Віцепрем'єр додав, що, можливо, буде змінено і назву концерну "Укроборонпром", бо "ця назва вже стала токсичною в Україні".

Крім того, за словами урядовця, "Укроборонпром" перетвориться на державну управляючу компанію. "Це буде управляюча компанія із зовсім іншими функціями, які є сьогодні в концерні, з мінімумом втручання в господарську діяльність холдингів, які входитимуть до цієї компанії", - сказав Уруський.

За його словами, в ОПК планують створити ще аерокосмічну холдингову компанію, до якої долучаться, крім підприємств Державного космічного агентства, авіаційні підприємства, зокрема ДП "Антонов".

Також, зазначив Уруський, в Україні створять ракетно-космічний центр "Південний", до якого увійдуть всі корпоратизовані підприємства Державного космічного агентства. Цей центр також входитиме до аерокосмічної холдингової компанії.

Нагадуємо:

На початку серпня гендиректор "Укроборонпрому"Айварас Абромавичус підтвердив плани піти з посади керівника держконцерну та спростував інформацію про можливі політичні причини свого звільнення.

Українська правда

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Укроборонпром Абромавичус Мінпромполітики

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