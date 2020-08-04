Мінфін залучив до бюджету 10,25 мільярда через облігації
Вівторок, 4 серпня 2020, 18:21
Міністерство фінансів за підсумками розміщення облігацій внутрішньої держпозики залучили до бюджету 10,25 мільярда гривень.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
На аукціонах 4 липня Мінфін запропонував інвесторам три випуски номінованих в гривні цінних паперів зі строком обігу 6 місяців, 1 та 2 роки.
Найбільший попит інвесторів був сконцентрований на дворічних паперах.
Від розміщення 6-місячних паперів до державного бюджету було залучено 1,9 млрд грн, однорічних – 3 млрд грн, а дворічних – 5,3 млрд грн
Середньозважена дохідність склала 7,74%, 9,2% та 10,25% відповідно.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua