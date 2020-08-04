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Мінфін залучив до бюджету 10,25 мільярда через облігації

Вівторок, 4 серпня 2020, 18:21
 

Міністерство фінансів за підсумками розміщення облігацій внутрішньої держпозики  залучили до бюджету 10,25 мільярда гривень.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

На аукціонах 4 липня Мінфін запропонував інвесторам три випуски номінованих в гривні цінних паперів зі строком обігу 6 місяців, 1 та 2 роки.

 

Найбільший попит інвесторів був сконцентрований на дворічних паперах.

Від розміщення 6-місячних паперів до державного бюджету було залучено 1,9 млрд грн, однорічних – 3 млрд грн, а дворічних – 5,3 млрд грн

Середньозважена дохідність склала 7,74%, 9,2% та 10,25% відповідно.

Економічна правда

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Мінфін ОВДП

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