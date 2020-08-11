СБУ викрила "Укрбуд" на мільйонних оборудках при будівництві в Чорнобильській зоні

Служба безпеки України викрила керівництво державної будівельної корпорації "Укрбуд" на мільйонних зловживаннях під час тендерів на зведення об’єктів зберігання та переміщення радіоактивних відходів на території зони відчуження.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Оперативники спецслужби встановили, що в оборудці задіяні ТОВ "БК "Укрбудмонтаж" та ПрАТ "Укренергомонтаж", які входять до складу Укрбуду.

Протягом 2017-2018 років ці компанії перемогли у низці державних закупівель, оголошених ДСП "Чорнобильська АЕС" та ДП "НАЕК "Енергоатом".

Йдеться про будівництво 4-х ядерних об`єктів у Чорнобильській зоні: централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива, комплекси інженерно-технічних систем фізичного захисту та радіаційного контролю і завод із переробки рідких радіоактивних відходів. Загальна сума тендерів на спорудження цих об’єктів становила 1,1 мільярда гривень.

Водночас проведена СБУ перевірка показала, що Укрбудмонтаж і Укренергомонтаж грубо порушили вітчизняне законодавство та виграли торги неправомірно: фірми вступили у змову для маніпулювання цінами і усунення конкурентів.

Крім того, будівельні компанії значно завищили ринкову вартість на роботи та послуги, що призвело необґрунтованого виділення понад 26 мільйонів гривень державних коштів.

Нагадуємо:



Раніше Антимонопольний комітет викрив картельну змову цих компаній "Укрбуда" і наклав штраф на "БК "Укрбудмонтаж" у розмірі 55 млн грн, на ПрАТ "Укренергомонтаж" – 62 млн грн. Упродовж трьох років ці компанії не зможуть брати участь в публічних закупівлях.

Економічна правда