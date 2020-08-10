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Офіційний курс гривні трохи зміцнився

Понеділок, 10 серпня 2020, 09:00
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 10 серпня на рівні 27,65 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,68 євро (на 7 серпня - 32,79 гривні).

Нагадуємо:

7 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,67 - 27,69 гривні.

7 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,60 - 27,62 гривні.

Економічна правда

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