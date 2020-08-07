Закриття міжбанку: гривня трохи зміцнилась

7 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,60 - 27,62 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,60 - 27,62 гривні;

Євро – 32,49 - 32,51 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,52 – 27,74 гривні. Євро купують по 32,26 гривні, продають по 32,81 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,60 - 27,66 гривні, євро - 32,44 - 32,57 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 7 серпня на рівні 27,67 гривні.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,79 євро (на 6 серпня - 32,90 гривні).

7 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,67 - 27,69 гривні.

Економічна правда