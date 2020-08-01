Spotify користуються 299 мільйонів користувачів, майже половина - за гроші

Шведський стрімінговий сервіс музики Spotify, який нещодавно запрацював в Україні, у другому кварталі 2020 року наростив аудиторію до 299 мільйона активних користувачів на місяць.

Про це пише ITC з посиланням на звіт компанії.

За рік сервіс виріс на 29%, за квартал - на 5%.

Число платних передплатників Spotify за рік збільшилася з 108 млн до 138 млн. Найближчий конкурент Spotify за кількістю платних передплатників - Apple Music.

Станом на червень 2019-го у Apple Music було 50 мільйонів передплатників.

Для Spotify квартал завершився збільшенням виручки на 13%, до 1,9 млрд євро.

Операційний прибуток при цьому зросла на 10%, досягнувши 479 млн євро.

З ключових фінансових показників скоротився лише вільний грошовий потік, який вираховують з операційного грошового потоку капітальних витрат, головним чином через "невизначеність, що зберігається через COVID-19".

39% користувачів Spotify з числа власників преміум-акаунтів - це мешканці Європи, на другому місці з часткою 29% - Північна Америка.

Нагадаємо:

Музичний стрімінговий сервіс Spotify з 15 липня офіційно доступний в Україні.

Крім старту в Україні 15 липня Spotify також почав роботу на 12 нових ринках, включаючи Молдову, Казахстан, Білорусь, Росію, Албанію, Боснію і Герцеговину, Хорватію, Косово, Чорногорію, Сербію, Словенію і Північну Македонію.