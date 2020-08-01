SOCAR заявляє про порушення умов конкурсу керівництвом Одеського припортового 

SOCAR Energy Ukraine заявляє про порушення менеджменту Одеського припортового заводу при проведенні конкурсу постачальника давальницької сировини.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Компанія заявляє про незаконне відсторонення її від участі у конкурсі і непрозорі умови.

Зазначається,що умови конкурсу були розіслані учасникам для ознайомлення, а через три дні змінені при публікації на сайті ОПЗ. Такод з Порядку проведення відбору були виключені положення про процедуру оскарження.

"З публікації на сайті ми також дізналися про те, що учасники тендеру повинні надати документальне підтвердження наявності досвіду реалізації мінеральних добрив протягом двох років.

Проведення третього етапу конкурсу в режимі суворої конфіденційності не дозволяє зрозуміти алгоритм визначення фінального переможця, рішення приймається суб'єктивно і непрозоро.

У підсумку наша пропозиція була відхилена, незважаючи на те, що в зазначені терміни нами були надані всі необхідні документи, включаючи підтвердження наявності досвіду реалізації мінеральних добрив у афілійованих компаній холдингу SOCAR", - йдеться у повідомленні компанії.

SOCAR звернулися до Господарського суду Одеської області, який 22 липня визнав правомірність вимоги про припинення проведення конкурсу з відбору давальця.

23 липня менеджмент Одеського припортового заводу все одно провів другий етап конкурсу.

Довідково. SOCAR Energy Ukraine — дочірня компанія Державної нафтової компанії Азербайджану.

Представництво SOCAR було відкрито в Україні у 2008 році. На цей час мережа АЗС преміумкласу налічує 55 заправних комплексів в 11 областях України та 2 нафтоналивних бункерувальники.

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В "Одеському припортовому заводі" заявляють, що зацікавлені групи намагаються тиснути на правління, щоб змінити рішення щодо визначення замовника з переробки давальницької сировини.

Економічна правда