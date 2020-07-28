Одеський припортовий заявляє про спроби зриву конкурса щодо відбору постачальника сировини

В "Одеському припортовому заводі" заявляють, що зацікавлені групи намагаються тиснути на правління, щоб змінити рішення щодо визначення замовника з переробки давальницької сировини.

Про це повідомляє пресслужба держкомпанії.

ОПЗ заявляє, що конкурсний відбір проводиться відповідно до затвердженого порядку відбору. На другому етапі конкурсу всі учасники надали максимально вигідні для підприємства пропозиції. Наразі переходимо до фінального етапу – визначенню переможця відбору.

"Будемо оперативно реагувати на спроби зриву конкурсного відбору та дестабілізації обстановки на заводі", - зазначив в.о. голови правління – директора АТ "ОПЗ" Микола Синиця.

Економічна правда















