Гривня трохи зміцнилася до долара
Четвер, 9 липня 2020, 18:15
Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 10 липня на рівні 26,93.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,54 гривні (на 9 липня - 30,43 гривні).
Нагадуємо:
9 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 26,93 - 26,95 гривні.
9 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 26,92 - 26,95 гривні.
Економічна правда
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