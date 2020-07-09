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Гривня трохи зміцнилася до долара

Четвер, 9 липня 2020, 18:15
 

Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 10 липня на рівні 26,93.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,54 гривні (на 9 липня - 30,43 гривні).

Нагадуємо:

9 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 26,93 - 26,95 гривні.

9 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 26,92 - 26,95 гривні.

Економічна правда

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