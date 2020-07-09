Гривня утримує позиції на міжбанку
Четвер, 9 липня 2020, 17:10
9 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 26,92 - 26,95 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,92 - 26,95 гривні;
Євро – 30,48 - 30,52 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,84 – 27,06 гривні. Євро купують по 30,13 гривні, продають по 30,61 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,09 - 27,00 гривні, євро - 30,25 - 30,40 гривні.
Нагадуємо:
9 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 26,93 - 26,95 гривні.
Економічна правда
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