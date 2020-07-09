"Центренерго" планує взяти кредит на 1,3 мільярда для закупівлі палива

"Центренерго" планує залучити 1,3 млрд грн кредитних коштів у державних банків для закупівлі палива.

Про це повідомив в.о. гендиректора компанії Олександр Корчинський агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми дійсно хочемо взяти кредит. Порахували - приблизно 1,3 млрд грн, і все витратити на паливо. Половина - наш місячний витрата, друга половина - місячний запас. Звернулися в Ощадбанк і Укргазбанк, надали їм всі документи, відправимо листи на Кабінет міністрів і ФДМ з проханням підтримати", - сказав він.

За словами Корчинського, в даний час компанія відчуває дефіцит оборотних коштів. Це пов'язано із заборгованістю ДП "Енергоринок" в розмірі 1,4 млрд грн перед "Центренерго" за відпущену електроенергію.

Раніше, в ході переговорів генкомпаній і вугледобувних підприємств, в.о голови Міненерго Ольга Буславец повідомила, що міністерство буде сприяти "Центренерго" в переговорах з державними банками.

Нагадуємо:

"ДТЕК Енерго" проводить переговори з "Центренерго" про постачання вугілля за ціною, яка майже на 10% нижче газової альтернативи.

В.о міністра енергетики Ольга Буславець доручила "Центренерго" розглянути можливість закупівлі вугілля у вітчизняних виробників, зокрема, у ДТЕК "Добропіллявугілля" Ахметова, шахти якого виведені у простій.

Як повідомлялося, в останні місяці в.о. глави Міненерго Ольга Буславець неодноразово піддавала "Центренерго" критиці за включення в роботу газомазутних блоків, що, за її словами, суперечить затвердженому енергобалансу.

У той же час компанія і керуючий нею Фонд держмайна пояснювали свої дії дорожнечею вугілля в порівнянні з газом. Після недавньої зміни керівництва, "Центренерго" почав купувати газ у НАК "Нафтогаз України".

У конфлікт також втрутився уряд, яке розпорядженням про забезпечення паливної збалансованості електроенергетичної галузі України та безпеки поставок електроенергії від 17 червня 2020 року №702-р встановив, що у відношенні теплових електростанцій, що використовують вугілля для виробництва електроенергії, повинна здійснюватися пріоритетна диспетчеризація.