В.о міністра енергетики Буславець рекомендувала "Центренерго" закупити вугілля у Ахметова

В.о міністра енергетики Ольга Буславець доручила "Центренерго" розглянути можливість закупівлі вугілля у вітчизняних виробників, зокрема, у ДТЕК "Добропіллявугілля" Ахметова, шахти якого виведені у простій.

Про це заявив в.о гендиректора "Центренерго" Олександр Корчинський за підсумками наради у Міністерстві енергетики за участю ТОВ "Д.Трейдинг".

"6 червня на нараді із представниками компанії ДТЕК у Міністерстві енергетики в.о. міністра енергетики Ольга Буславець доручила ПАТ "Центренерго" розглянути "можливість закуповувати енергетичне вугілля у вітчизняних виробників за конкурентними цінами". Зокрема – у ТОВ "ДТЕК Добропіллявугілля", що входить до холдингу ДТЕК та шахти якого виведені у простій.

Однак комерційна пропозиція, яку ми отримали сьогодні зранку, є неприйнятною для "Центренерго" по декількох принципових позиціях, в тому числі за умови попередньої оплати. Жодного фінансового тиску на державне підприємство бути не може", - зазначив Корчинський.

Він відмітив, що 8 липня, в ході дискусії вдалося зблизити позиції, і процес перемовин нарешті перейшов у конструктивне русло

Керівник "Центренерго" навів параметри нової угоди, яку підприємству запропонувало ТОВ "Д.Трейдинг", саме ціну 1 650 грн за тону енергетичного вугілля, підкреслив при цьому, що ціноутворення є формульним та буде залежати від індексу API 2 з урахуванням курсу долара на момент поставки. Ця умова є стартовою для початку другого етапу перемовин.

За словами Корчинського зараз найбільшою перешкодою у переговорах є вимога представників ДТЕК щодо 100% попередньої оплати за відвантажене вугілля.

"Переговори із ДТЕК тривають. Ми купуємо вугілля у державних шахт на умовах післяоплати та ідемо із випередженням графіка платежів: із передбачених у липні 120 млн грн вже погашено 80 млн грн.

Не розумію, чому "Центренерго" має надавати приватній компанії більш вигідні умови. До того ж повна попередня оплата вимагатиме від "Центренерго" залучення додаткових обігових коштів, яких у нас просто немає. Нагадаю, що непрацююче державне підприємство "Енергоринок" досі винне "Центренерго" понад 1,4 млрд грн", - підкреслив Корчинський.

Керівництво "Центренерго" підкреслює, що шахтарі не повинні бути об’єктом маніпуляцій та спекуляцій у питанні енергетичної кризи, а також зазначає, що передумовами кризи стали дії приватних компаній.

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Нагадуємо:

Раніше в.о. міністра енергетики Ольга Буславець відкинула відгуки про симпатії компанії ДТЕК Ріната Ахметова та заявила, що вона - "державна людина" з державницьким мисленням.

"ДТЕК Енерго" проводить переговори з "Центренерго" про постачання вугілля за ціною, яка майже на 10% нижче газової альтернативи.

Як повідомлялося, в останні місяці в.о. глави Міненерго Ольга Буславець неодноразово піддавала "Центренерго" критиці за включення в роботу газомазутних блоків, що, за її словами, суперечить затвердженому енергобалансу.

У той же час компанія і керуючий нею Фонд держмайна пояснювали свої дії дорожнечею вугілля в порівнянні з газом. Після недавньої зміни керівництва, "Центренерго" почав купувати газ у НАК "Нафтогаз України".

У конфлікт також втрутився уряд, яке розпорядженням про забезпечення паливної збалансованості електроенергетичної галузі України та безпеки поставок електроенергії від 17 червня 2020 року №702-р встановив, що у відношенні теплових електростанцій, що використовують вугілля для виробництва електроенергії, повинна здійснюватися пріоритетна диспетчеризація.