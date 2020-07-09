У 2020 році автовиробництво в Україні скоротилось на 36%

У червні 2020 року українські підприємства виготовили 336 одиниць автотранспортної техніки - випуск легкових авто порівняно з минулим роком зменшився на 43%.

Про це повідомляє асоціація автовиробників України "Укравтопром".

"Як і роком раніше, в цьому сегменті вітчизняного автопрому працював тільки один завод – "Єврокар", де в червні в режимі великовузлового складання було зібрано 286 автомобілів марки Шкода.

Виробництво автобусів просіло на 9% до 50 штук. У червні автобуси виробляли: "Черкаський автобус", "Чернігівський автозавод" та "ЗАЗ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у сегменті комерційних авто виробництво не відбувалось, як і рік тому.

В асоціації нагадали, що АвтоКрАЗ перестав розкривати інформацію про своє виробництво з серпня 2016 року.

Загалом за період з січня по червень 2020 року в Україні зібрали 1886 одиниць автотранспортних засобів або на 36% менше, ніж за аналогічний період минулого року:

1611 легкових автомобілів - скорочення на 36,4%.

24 комерційних автомобілів - збільшення на 14,3%.

251 автобус - скорочення на 36,6%.

Нагадаємо:

Травневий результат українського автопрому обвалився на 75%, незважаючи на низьку базу порівняння - за місяць підприємства галузі виготовили лише 126 одиниць автотранспортної техніки.

Економічна правда