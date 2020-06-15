Автовиробництво в Україні у травні впало у 4 рази

Травневий результат українського автопрому обвалився на 75%, незважаючи на низьку базу порівняння - за місяць підприємства галузі виготовили лише 126 одиниць автотранспортної техніки.

Про це повідомляє асоціація автовиробників України "Укравтопром".

"Випуск легкових автомобілів, в порівнянні з минулим роком, зменшився в п’ять разів. Як і роком раніше, в цьому сегменті вітчизняного автопрому працював тільки один завод - "Єврокар", де в травні в режимі великовузлового складання було зібрано всього лише 87 автомобілів марки "Шкода", - йдеться у повідомленні.

Виробництво автобусів просіло в 2,3 рази - до 27 штук.

У травні виробництво автобусів здійснювали тільки два підприємства: "Черкаський автобус" та "ЗАЗ", де виготовили 25 і 2 автобуси відповідно.

"Єдиний прояв позитивної динаміки був відзначений в сегменті комерційних автомобілів, яких було зроблено 12 шт. або вдвічі більше, ніж роком раніше. Всі машини були виготовлені на заводі "Черкаський автобус", - додали в асоціації.

Зазначається, що АвтоКрАЗ перестав розкривати інформацію про своє виробництво з серпня 2016 року.

Всього за період з січня по травень 2020 року в Україні зібрали 1550 одиниць автотранспортних засобів або на 35% менше, ніж за аналогічний період 2019 року.

Економічна правда