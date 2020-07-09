Офіційний курс: гривня трохи ослабла

Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 9 липня на рівні 26,95.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,43 гривні (на 8 липня - 30,40 гривні).

Нагадаємо:

8 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 26,91 - 26,94 гривні.

8 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 26,93 - 26,95 гривні.

Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 20 копійок, встановивши його на 8 липня на рівні 26,93.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,40 гривні (на 7 липня - 30,72 гривні).

Економічна правда