Курс валют на 8 липня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
8 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 26,91 - 26,94 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:35 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,94 - 26,96 гривні;
Євро – 30,43 - 30,45 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,81 – 27,05 гривні. Євро купують по 29,96 гривні, продають по 30,48 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 26,89 - 26,98 гривні, євро - 30,16 - 30,25 гривні.
Нагадаємо:
Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 20 копійок, встановивши його на 8 липня на рівні 26,93.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,40 гривні (на 7 липня - 30,72 гривні).
Економічна правда
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