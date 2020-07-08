Курс валют на 8 липня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

8 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 26,91 - 26,94 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:35 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,94 - 26,96 гривні;

Євро – 30,43 - 30,45 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,81 – 27,05 гривні. Євро купують по 29,96 гривні, продають по 30,48 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,89 - 26,98 гривні, євро - 30,16 - 30,25 гривні.

Нагадаємо:

Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 20 копійок, встановивши його на 8 липня на рівні 26,93.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,40 гривні (на 7 липня - 30,72 гривні).

Економічна правда