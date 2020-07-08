Гривня на закритті міжбанку трохи просіла

8 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 26,93 - 26,95 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,93 - 26,95 гривні;

Євро – 30,50 - 30,52 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,82 – 27,06 гривні. Євро купують по 30,01 гривні, продають по 30,48 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,91 - 27,00 гривні, євро - 30,17 - 30,29 гривні.

Нагадаємо:

8 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 26,91 - 26,94 гривні.

Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 20 копійок, встановивши його на 8 липня на рівні 26,93.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,40 гривні (на 7 липня - 30,72 гривні).

Економічна правда