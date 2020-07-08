Мінфіну дозволили впровадження "касових апаратів у смартфоні"

Мін'юст зареєстрував наказ Міністерства фінансів про порядок реєстрації та застосування програмних РРО, а також - наказ про затвердження форм і змісту розрахункових документів.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

"Зокрема, затверджено порядки реєстрації, ведення реєстру та застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій (ПРРО); визначення діапазону, видачі, резервування, використання фіскальних номерів, що присвоюються електронним розрахунковим документам під час роботи ПРРО в режимі офлайн", - йдеться у повідомленні.

"Запровадження програмного РРО є важливим кроком до детінізації економіки та створення рівних умов ведення підприємницької діяльності.

Програмне забезпечення "РРО в смартфоні" стане зручним і необтяжливим функціоналом для сумлінних платників податків", - запевнили в Мінфіні.

Нагадаємо:

З 1 серпня 2020 року фіскальний додаток для програмного РРО буде доступний для повноцінного використання для всіх бажаючих на безоплатний основі.

Використання РРО, для певних видів діяльності ІІ-IV груп фізичних осіб-підприємців, стане обов’язковим з 1 січня 2021 року.

Безкоштовне програмне рішення для РРО (реєстратор розрахункових операцій) тестується, софт, який презентувало минуле керівництво Податкової, - "дуже сира версія", заявив голова Податкової Олексій Любченко.

Економічна правда