"Укрзалізниця" відтермінувала сплату до бюджету 750 мільйонів

Міністерство інфраструктури запропонувало перенести кінцевий строк сплати дивідендів компанії "Укрзалізниця" з червня на кінець 2020 року.

Відповідні зміни до Закону "Про управління об’єктами державної власності" були затверджені на засіданні уряду 25 червня, повідомляє видання "Наші гроші".

В пояснювальній записці Мінінфраструктури вказало, що через поширення хвороби COVID-19 с подальшим введенням урядом карантину "призведе до негативного впливу на чистий прибуток АТ "Укрзалізниця" обсягом до 1 млрд грн".

При цьому, після зупинення пасажирського руху залізниця повернула квитків на 300 млн грн.

Загалом, за час карантину обсяг вантажних перевезень скоротився на 12%, пасажирських – на 62% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. А девальвація курсу гривні за п’ять місяців призвела до 4 млрд грн збитків.

Для виходу з кризи "Укрзалізниця" запровадила низку заходів, зокрема, режим простою для персоналу та відмовилася від підвищення зарплат, обмежила закупівлю матеріально-технічних ресурсів, скоротила капінвестиції, обмежила витрати палива та інше.

Проектом фінансового плану на 2020 рік було передбачено платежі до бюджетів усіх рівні в обсязі 24,4 млрд грн. З них до держбюджету – 9,5 млрд грн. при очікуваних збитках в 7,7 млрд грн.

Фінансовий план "Укрзалізниці" на поточний рік не було затверджено.

Через таку ситуацію Мінінфраструктури запропонувало перенести строки сплати дивідендів шляхом внесення змін до законодавства. У міністерстві запевняють, що це тимчасові заходи. На несплачені дивіденди також запропоновано не нараховувати пеню.

При узгодженні позицій Мінфін і Мінюст вказали, що Господарський кодекс забороняє органам держвлади забезпечувати привілейоване становище будь-якому підприємству і порушувати правила конкуренції.

Мінфін вказав, що зміни до закону призведуть до перенесення сплати державі 749,5 млн грн, що призведе до невідповідності розпису держбюджету встановленим бюджетним призначенням. Ці застереження не були підтримані.

В держбюджеті-2020 передбачені надходження від дивідендів підприємств з державною часткою на суму 61,4 млрд грн.