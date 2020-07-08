Бізнес очікує змін до податкового закону "1210" та закликає владу "працювати над помилками"

Бізнес вважає нагальним прийняття законопроєкту №2524, який передбачає внесення змін до Податкового кодексу, який нещодавно суттєво змінили законом 1210.

Про це повідомляє Європейська Бізнес Асоціація

Цей законопроєкт викликав негативну реакцію бізнес-спільноти. Зокрема підприємців турбують зміни до правил оподаткування прибутку підприємств, запровадження оподаткування контрольованих іноземних компаній, зміни щодо податку на землю та податку на нерухоме майно та інші.

"Варто зауважити, що у проєкті Закону 2524 є низка позитивних пропозицій, які були напрацьовані спільно робочою групою за участю представників найбільших бізнес Асоціацій при Офісі Президента", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, бізнес вітає перенесення початку застосування нових правил оподаткування:

– щодо контрольованих іноземних компаній (КІК),

– щодо постійних представництв нерезидентів,

– щодо застосування податку на доходи нерезидентів.

Також бізнес схвально відмічає зниження штрафів щодо деяких порушень з податку на додану вартість та ретроспективне застосування цієї норми, скасування подовжених строків давності стосовно податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

"На жаль, законопроєкт 2524 не пропонує суттєвих удосконалень контроверсійних норм щодо коригувань з податку на прибуток підприємств, які застосовуються до експорту товарів та послуг.

Тож бізнес закликає органи влади продовжити роботу над помилками у податковому законодавстві із залученням представників бізнесу", - йдеться у повідомленні.

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Нагадуємо:

1 травня, після п'яти місяців вичікування, Зеленський підписав податковий закон "1210", яким запровадив імплементацію нових податкових правил. Саакашвілі наголошував, що президент підписав закон задля продовження співпраці з МВФ.

Також Зеленський вказав на необхідність підготувати законопроект з поправками до цього закону, що стало темою недавньої зустрічі зацікавлених сторін, в тому числі бізнес-асоціацій, в Офісі президента.

Заступник голови ОП Юлія Ковалів в кінці травня анонсувала внесення через два тижні в парламент законопроекту, напрацьованого в ході консультацій зі стейкхолдерами.





