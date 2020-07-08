Всі розділи
Укр / Рус

Шмигаль прокоментував ідею про збільшення податку на гектар землі

Середа, 8 липня 2020, 14:18
 

Прем'єр Денис Шмигаль назвав передчасною ідею про збільшення податку на гектар землі для пересічних власників землі.

Про це він сказав під час засідання уряду.

"Хотів повідомити нашу позицію з приводу законопроєкту №3131 про збільшення податків на гектар землі. Ця ідея на сьогоднішній день, я вважаю, передчасна - в умовах кризи, в умовах, коли фермери просять підтримки від держави збільшувати орендну плату не зовсім коректно.

Ми через профільне міністерство і профільний комітет будемо просити донести цю думку до парламентарів, щоб вони таке рішення під час кризи та під час складнощів з роботою в агросфері передчасно не приймали", підкреслив Шмигаль.

Нагадаємо:

Нардепи від "Слуги народу" та групи "Довіра" пропонують запровадити податок у 6 тисяч гривень за пай для пересічних власників землі - відповідний законопроєкт уже отримав "зелене світло" від податкового комітету ВР. Цю ініціативу підтримує і великий агробізнес.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Шмигаль земля

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Шмигаль про нового голову НБУ: Сюрпризів не буде 7 липня 2020, 18:45
Шмигаль заявив, що почалася ефективна боротьба зі схемами на митниці 5 липня 2020, 12:52
Шмигаль: Уряд запланував три етапи підвищення мінімальної зарплати на наступний рік 5 липня 2020, 10:52
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!