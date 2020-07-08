Шмигаль прокоментував ідею про збільшення податку на гектар землі
Прем'єр Денис Шмигаль назвав передчасною ідею про збільшення податку на гектар землі для пересічних власників землі.
Про це він сказав під час засідання уряду.
"Хотів повідомити нашу позицію з приводу законопроєкту №3131 про збільшення податків на гектар землі. Ця ідея на сьогоднішній день, я вважаю, передчасна - в умовах кризи, в умовах, коли фермери просять підтримки від держави збільшувати орендну плату не зовсім коректно.
Ми через профільне міністерство і профільний комітет будемо просити донести цю думку до парламентарів, щоб вони таке рішення під час кризи та під час складнощів з роботою в агросфері передчасно не приймали", підкреслив Шмигаль.
Нагадаємо:
Нардепи від "Слуги народу" та групи "Довіра" пропонують запровадити податок у 6 тисяч гривень за пай для пересічних власників землі - відповідний законопроєкт уже отримав "зелене світло" від податкового комітету ВР. Цю ініціативу підтримує і великий агробізнес.
Економічна правда
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