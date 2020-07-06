6000 гривень за пай: Нардепи готують податковий "сюрприз" дрібним фермерам

Нардепи від "Слуги народу" та групи "Довіра" пропонують запровадити податок у 6 тисяч гривень за пай для пересічних власників землі - відповідний законопроєкт уже отримав "зелене світло" від податкового комітету ВР. Цю ініціативу підтримує і великий агробізнес.

Про це повідомляє DW.

Зазначається, що законопроєкт №3131, основним нововведенням якого є запровадження мінімальної податкової сплати з кожного гектара землі сільгосппризначення, незалежно від того, скільки заробив фермер, зареєстрували ще у лютому.

У червні податковий комітет ВР рекомендував прийняття документу за основу.

За даними Держгеокадастру, близько 7 мільйонів українців мають земельні паї - у середньому близько чотирьох гектарів кожен. 4,7 мільйона власників паїв є одноосібниками - тобто обробляють свої паї самостійно. Решта паїв здаються в оренду великим агрофірмам чи холдингам.

"Протягом останніх років українці дедалі частіше відмовляються здавати землю в оренду і вирішують обробляти її самостійно", - розповів DW голова Комітету підприємців АПК при Торговельно-промисловій палаті (ТПП) України Олег Юхновський.

"Після 2014 року тенденція до розірвання договорів оренди пришвидшилася. Відтоді на селі зростає підприємницький дух, дрібний бізнес непогано розвивається. Це створило проблеми для великих компаній. Конкуренція за землю зростає", - пояснив він.

Проте Юхновський застерігає, що відродження мікрофермерства може зупинити новий законопроєкт № 3131.

За його словами, новий документ ляже насамперед на плечі одноосібників.

"Одноосібники обробляють свої паї самостійно, вирощують сільгосппродукцію для задоволення власних потреб, а також для реалізації. Вони платять лише земельний податок, який, за підрахунками опитаних DW експертів, становить у середньому 140 гривень на гектар.

Але оскільки розмір земельного податку встановлюють громади, виходячи з нормативної грошової оцінки землі, то він може становити до 300 гривень за гектар. Доходи від продажу сільськогосподарської продукції декларують ті одноосібники, хто вирощує її на власних земельних ділянках площею понад 2 гектари. І тільки тоді виникає необхідність сплатити 18 відсотків податку з цього доходу", - йдеться у статті.

Зазначається, що великий агробізнес закидає одноосібникам, що вони зловживають можливістю не звітувати про доходи.

Зокрема, документ підтримує виконавчий директор "ІМК" - одного з найбільших агрохолдингів України - Алекс Ліссітса.

"Всі мають платити податки. А у нас 30 відсотків землі обробляється "по-чорному", неофіційно", - сказав він.

"Одна з основних форм наповнення бюджету ОТГ - земля сільськогосподарського призначення. Тому потрібно запроваджувати спеціальний податок на землю для того, щоб цей податок залишався у сільській місцевості й знову ж таки працював на місцеву громаду", - вважає Ліссітса. Проєкт № 3131, за його словами, і передбачає мінімальний податок за гектар землі - незалежно від того, скільки заробив одноосібник.

Водночас економіст Київської школи економіки Олег Нів'євський вважає законопроєкт № 3131 вкрай небезпечним.

"Це просто land grab, як англійською називається феномен силового витіснення дрібних фермерів з їхньої землі великими агрокомпаніями. Таким чином будуть просто "віджимати" землю в одноосібників", - наголошує експерт. Він прогнозує, що селян змусять позбуватися землі, утримувати яку багатьом стане невигідно.

Нів'євський також не погоджується зі звинуваченнями на адресу одноосібників у нечесній конкуренції. Адже і великі підприємства, за його словами, платять мінімум податків завдяки спрощеній четвертій групі оподаткування.

Експерти відзначають, що формально новий податок поширюється на всіх, але агрофірми і холдинги платити його фактично не будуть.

Вони пояснюють це тим, що сукупні податки, які платять юрособи, включно з ПДВ, зазвичай складають понад 1500 грн в перерахунку з гектара і, згідно із законопроектом №3131 їм нічого додатково платити не доведеться.

Нагадаємо:

31 березня Верховна Рада ухвалила закон про обіг земель сільськогосподарського призначення. За це рішення проголосувало 259 народних депутатів.