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Кабмін планує закуповувати гречку в резерв – Петрашко

Середа, 8 липня 2020, 12:27
 

Кабмін має намір закуповувати гречку у резерв, поки в уряді працюють над корпоративним управлінням.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" Ігор Петрашко.

"Так, цього року гречкою засіяли на 10 тисяч га більше - 74 тисяч га. Проте необхідно, щоб почали закуповувати в резерв. Поки ми працюємо над корпоративним управлінням. Поки є запитання до ДПЗКУ (Державної продовольчо-зернової корпорації України - ред.), Аграрного фонду", - підкреслив міністр.

За його словами, Мінекономіки опрацьовує способи, як це зробити прозоро.

"Опрацьовуємо, як це зробити прозоро, щоб уникнути зловживань, як це було в минулі періоди", - додав Петрашко.

Нагадаємо:

У першому кварталі 2020 року Україна імпортувала гречки на 115 мільйонів гривень (4,6 млн дол.), що у 6,5 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року. 

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