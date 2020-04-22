За перший квартал року Україна наростила імпорт гречки у 6,5 разів – митниця

У першому кварталі 2020 року Україна імпортувала гречки на 115 мільйонів гривень (4,6 млн дол.), що у 6,5 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби.

"При цьому експорт гречки суттєво зменшився, з чого можна зробити висновок, що її вистачить на всіх.

...Найближчим часом додамо (до нового інтерактивного порталу - ЕП) кількісні показники, такі як вага, довжина, об'єм тощо. На прикладі гречки: її імпорт можна буде відстежувати ще й в кілограмах/тоннах", - повідомляють у ДМС.

Нагадуємо:

Державна митна служба відкрила статистичні дані по товарообігу: відтепер обсяги імпорту та експорту України з будь-якою країною та по будь-якому товару доступні на онлайн-порталі.

2 квітня Кабінет міністрів заборонив експортувати гречку на зовнішні ринки до 1 липня 2020 року.

Економічна правда