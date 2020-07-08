НБУ почав приймати звітність від небанківських фінустанов

Нацбанк завершив тестування та почав приймати звітність від небанківських фінансових установ.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Вебпортал уже працює в робочому режимі. Доступи користувачів до вебпорталу, які раніше зареєструвалися для тестового подання звітності, діють та використовуються для подання звітності до Національного банку України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на 6 червня 2020 року на вебпорталі НБУ зареєстровано більше 1500 небанківських фінансових установ, які протягом березня-червня поточного року брали участь у тестуванні звітності.

"Всім іншим установам, які ще не зареєструвалися на вебпорталі, потрібно пройти процедуру реєстрації згідно з пунктом 5 Інструкції про подання звітності небанківськими фінансовими установами", - пояснили у регуляторі.

У НБУ додали, що строки подання звітності за перше півріччя 2020 року не змінюються та відповідають чинним нормативно-правовим актам НКФП. Для зручності учасників ринку на вебпорталі Національного банку оприлюднили календар подання звітності.

"Вимоги Національного банку щодо формування звітних файлів, які подаються через вебпортал, розміщено в реєстрі показників.

Національний банк також підготував та оприлюднив описові та відеоінструкції щодо подання звітності для небанківських фінансових установ", - йдеться у повідомленні.

При цьому НБУ з розумінням ставитиметься до випадків затримання подання звітності, кожен із яких розглядатиметься окремо з урахуванням обставин та обґрунтованих причин затримання.

Нагадаємо:

Нацбанк на своєму сайті відкрив Комплексну інформаційну систему, в яку завантажені реєстри фінустанов, прийняті від попереднього регулятора Нацкомфінпослуг.

Відповідно до закону від 12 вересня 2019 року "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій з державного регулювання ринків фінансових послуг", НБУ і НКЦПФР з 1 липня 2020 року є правонаступниками Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Зокрема, Нацбанк стане регулятором страхових, лізингових, фінансових компаній, кредитних спілок, ломбардів та бюро кредитних історій замість Нацкомфінпослуг.

Економічна правда