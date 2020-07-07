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Гривня різко зміцнилася до долара та євро

Вівторок, 7 липня 2020, 18:15
 

Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 20 копійок, встановивши його на 8 липня на рівні 26,93.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,40 гривні (на 7 липня - 30,72 гривні).

Нагадуємо:

7 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 26,92 - 26,96 гривні.

7 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 26,91 - 26,94 гривні.

Економічна правда

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