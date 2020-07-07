Гривня різко зміцнилася до долара та євро
Вівторок, 7 липня 2020, 18:15
Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 20 копійок, встановивши його на 8 липня на рівні 26,93.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,40 гривні (на 7 липня - 30,72 гривні).
Нагадуємо:
7 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 26,92 - 26,96 гривні.
7 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 26,91 - 26,94 гривні.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua