Закриття міжбанку: гривня утримує позиції
7 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 26,91 - 26,94 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,91 - 26,94 гривні;
Євро – 30,38 - 30,40 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,80 – 27,06 гривні. Євро купують по 29,99 гривні, продають по 30,54 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 26,89 - 26,95 гривні, євро - 30,14 - 30,24 гривні.
Нагадаємо:
7 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 26,92 - 26,96 гривні.
7 липня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 13:05 встановились на рівні 26,90 - 26,92 гривні.
Економічна правда
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