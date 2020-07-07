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Закриття міжбанку: гривня утримує позиції

Вівторок, 7 липня 2020, 17:27
 

7 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку  встановились на рівні 26,91 - 26,94 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,91 - 26,94 гривні;

Євро – 30,38 - 30,40 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,80 – 27,06 гривні. Євро купують по 29,99 гривні, продають по 30,54 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,89 - 26,95 гривні, євро - 30,14 - 30,24 гривні.

Нагадаємо:

7 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 26,92 - 26,96 гривні.

7 липня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 13:05 встановились на рівні 26,90 - 26,92 гривні.

Економічна правда

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