Мінфін продав облігацій внутрішньої держпозики на понад 300 мільйонів

За підсумками аукціону з продажу облігацій внутрішньої держпозики Мінфін залучив до держбюджету 312,9 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну у Facebook.

"Міністерство фінансів запропонувало інвесторам три випуски цінних паперів в гривні з терміном обігу 3 місяці, 1 рік та 2 роки. Зменшення дохідності відбулось за 1-річними та 2-річними облігаціями – на 20 базисних пунктів та на 19 б. п. відповідно.

Середньозважена дохідність за тримісячними паперами залишилась незмінною – на рівні 7,24%", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

На аукціонах з продажу облігацій внутрішньої держпозики 23 червня Мінфін залучив до держбюджету 6,22 млрд грн, знизивши ставки за всіма інструментами ОВДП.

Економічна правда