Мінфін продав облігацій внутрішньої держпозики на понад 300 мільйонів
За підсумками аукціону з продажу облігацій внутрішньої держпозики Мінфін залучив до держбюджету 312,9 млн грн.
Про це повідомляє прес-служба Мінфіну у Facebook.
"Міністерство фінансів запропонувало інвесторам три випуски цінних паперів в гривні з терміном обігу 3 місяці, 1 рік та 2 роки. Зменшення дохідності відбулось за 1-річними та 2-річними облігаціями – на 20 базисних пунктів та на 19 б. п. відповідно.
Середньозважена дохідність за тримісячними паперами залишилась незмінною – на рівні 7,24%", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
На аукціонах з продажу облігацій внутрішньої держпозики 23 червня Мінфін залучив до держбюджету 6,22 млрд грн, знизивши ставки за всіма інструментами ОВДП.
Економічна правда
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