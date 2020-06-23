Мінфін понизив ставку за облігаціями держпозики та залучив до бюджету 6,2 мільярда
На аукціонах з продажу облігацій внутрішньої держпозики 23 червня Мінфін залучив до держбюджету 6,22 млрд грн, знизивши ставки за всіма інструментами ОВДП.
Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.
Інвесторам запропонували шість випусків цінних паперів в гривні з терміном обігу від 3-х місяців до 3-х років.
"Найбільш відчутне зменшення дохідності відбулось за інструментами, які Мінфін не розміщував тиждень тому, а саме за 12-місячними та 9-місячними облігаціями – на 100 базисних пунктів та на 80 б. п. відповідно.
Середньозважена дохідність за короткостроковими інструментами зменшилась до рекордно низького рівня - 7,24% за тримісячними паперами і 7,71% - за шестимісячними", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що найбільший попит спостерігався на державні облігації з терміном обігу один та два роки.
Нагадаємо:
На аукціонах 16 червня Міністерство фінансів залучило до держбюджету 1,96 мільярда гривень, ставки за короткостроковим інструментам досягли рекордно низького рівня з початку 2020 року.
Економічна правда
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