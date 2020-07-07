У червні міжнародні резерви України зросли на понад 3 мільярди доларів — НБУ

За підсумками червня міжнародні резерви України зросли на понад 3 млрд доларів та становили 28,5 млрд доларів.

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

"Востаннє такий обсяг резервів українці можуть пам’ятати ще восени 2012 року.

Головними чинниками зростання резервів у минулому місяці стало отримання офіційного фінансування від наших міжнародних партнерів – МВФ та Євросоюзу, а також купівля валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку", - пояснили у регуляторі.

"Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,8 місяців майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду і Національного банку", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Станом на 1 червня 2020 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 25 371,8 млн доларів (у еквіваленті), у травні вони зменшились на 1,3%.

Станом на 1 травня 2020 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 25,7 млрд доларів (в еквіваленті) - у квітні вони зросли на 3,1%.

Економічна правда