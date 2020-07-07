У червні міжнародні резерви України зросли на понад 3 мільярди доларів — НБУ
За підсумками червня міжнародні резерви України зросли на понад 3 млрд доларів та становили 28,5 млрд доларів.
Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.
"Востаннє такий обсяг резервів українці можуть пам’ятати ще восени 2012 року.
Головними чинниками зростання резервів у минулому місяці стало отримання офіційного фінансування від наших міжнародних партнерів – МВФ та Євросоюзу, а також купівля валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку", - пояснили у регуляторі.
"Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,8 місяців майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду і Національного банку", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
Станом на 1 червня 2020 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 25 371,8 млн доларів (у еквіваленті), у травні вони зменшились на 1,3%.
Станом на 1 травня 2020 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 25,7 млрд доларів (в еквіваленті) - у квітні вони зросли на 3,1%.
Економічна правда
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