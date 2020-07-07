Пошук вразливостей: У Prozorro розповіли про перші результати роботи "білих" хакерів

За перший місяць дії програми пошуку вразливостей Prozorro Bug Bounty система закупівель Prozorro стала більш стійкою до кібератак, 6 баг хантерів знайшли 53 вразливості, які були усунені.

Про це повідомляє прес-служба Prozorro.

"Найбільшу кількість вразливостей знайшли на рівнях P3 і P4, тобто помірної та низької критичності.

Пошук вразливостей відбувався на тестових середовищах системи публічних закупівель Prozorro та трьох електронних майданчиків: Zakupki.Prom.UA, SmartTender, E-Tender", - йдеться у повідомленні.

"Щороку кількість кібератак на державні IT-системи зростає. Ми не можемо стояти осторонь цієї проблеми, і тому вирішили на постійній основі залучати баг хантерів. Ми вдячні за їхній час та зусилля. Лише за перший місяць їхньої роботи система Prozorro та електронні майданчики стали ще більш стійкими до кібератак", – зазначив генеральний директор ДП "Прозорро" Василь Задворний.

"Програма Prozorro Bug Bounty діє на постійній основі, тому запрошуємо баг хантерів протестувати систему публічних закупівель на стійкість до кібератак, а електронні майданчики, підключені до системи Prozorro, долучатися до програми", - додали у компанії.

Нагадаємо:

Платформа електронних закупівель Prozorro з 1 червня запустила програму пошуку вразливостей - Bug Bounty та запросила "білих" хакерів виявити недоліки у її захисті.

Економічна правда