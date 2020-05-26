Prozorro запускає постійний пошук вразливостей і запрошує "білих" хакерів до співпраці

Платформа електронних закупівель Prozorro запускає програму пошуку вразливостей - Bug Bounty та запрошує "білих" хакерів виявити недоліки у її захисті.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Prozorro оголошує новий Bug Bounty і запрошує білих хакерів до співпраці. Відтепер пошук вразливостей у електронній системі закупівель буде діяти на постійній основі.

Фахівці з IT-безпеки, які приєднаються до проєкту, зможуть допомогти державі зробити захист даних міцнішим та отримати цікавий досвід і заохочувальні призи", - йдеться у повідомленні.

"Втручання в роботу державних IT-систем та зливи даних з державних та приватних реєстрів вже давно стали для українців буденністю, але це точно не та річ, з якою варто миритися.

Як адміністратори Prozorro, ми завжди приділяємо максимально багато уваги кібербезпеці. І тому вирішили на постійній основі залучати незалежних аудиторів, так званих "білих" хакерів, до пошуку вразливостей у нашій системі. Саме "білі" хакери здатні допомогти державі стати міцнішою та захистити себе від інформаційних атак", - заявив директор ДП "Прозорро" Василь Задворний.

За його словами, до проєкту можуть приєднатися як окремі фахівці, так і цілі компанії.