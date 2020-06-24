Китай покарав компанію-засновника TikTok за "відхід від цінностей соціалізму"

Адміністрація кіберпростору Китаю оштрафувала за "відхід від цінностей соціалізму" відеосервіс Xigua від ByteDance - компанії, яка створила платформу TikTok.

Про це повідомляє Bloomberg.

Загалом державне відомство Китаю перевірило 31 сервіс, з яких 10 були оштрафовані.

Окрім ByteDance, оштрафували сервіси, в які інвестував китайський холдинг Tencent - йдеться, зокрема, про Bilibili, Huya і DouYu.

Зазначається, що такі санкції наклали за поширення "вульгарного контенту", а сервіси "відходять від соціалістичних цінностей, псують атмосферу в суспільстві і ставлять під загрозу здорове зростання молоді".

Адміністрація кіберпростору Китаю також заборонила деяким сервісам реєструвати нових користувачів і випускати оновлення для додатка.

Як пише Bloomberg, сервіси Huya і DouYu заявили про припинення оновлень із 23 червня.

Нагадаємо:

Виручка компанії ByteDance, оператора відеододатку TikTok, в січні-березні становила близько 40 мільярдів юанів (5,64 мільярда доларів).

Економічна правда