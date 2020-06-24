Китай покарав компанію-засновника TikTok за "відхід від цінностей соціалізму"
Адміністрація кіберпростору Китаю оштрафувала за "відхід від цінностей соціалізму" відеосервіс Xigua від ByteDance - компанії, яка створила платформу TikTok.
Про це повідомляє Bloomberg.
Загалом державне відомство Китаю перевірило 31 сервіс, з яких 10 були оштрафовані.
Окрім ByteDance, оштрафували сервіси, в які інвестував китайський холдинг Tencent - йдеться, зокрема, про Bilibili, Huya і DouYu.
Зазначається, що такі санкції наклали за поширення "вульгарного контенту", а сервіси "відходять від соціалістичних цінностей, псують атмосферу в суспільстві і ставлять під загрозу здорове зростання молоді".
Адміністрація кіберпростору Китаю також заборонила деяким сервісам реєструвати нових користувачів і випускати оновлення для додатка.
Як пише Bloomberg, сервіси Huya і DouYu заявили про припинення оновлень із 23 червня.
Нагадаємо:
Виручка компанії ByteDance, оператора відеододатку TikTok, в січні-березні становила близько 40 мільярдів юанів (5,64 мільярда доларів).
Економічна правда
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