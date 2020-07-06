НБУ визначив курс гривні на 6 липня
Понеділок, 6 липня 2020, 09:00
Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 6 липня на рівні 27,17.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,51 гривні (на 3 липня - 30,66 гривні).
Нагадуємо:
3 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,25 - 27,28.
3 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,10 - 27,13.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua