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НБУ визначив курс гривні на 6 липня

Понеділок, 6 липня 2020, 09:00
 

Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 6 липня на рівні 27,17.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,51 гривні (на 3 липня - 30,66 гривні).

Нагадуємо:

3 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,25 - 27,28.

3 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,10 - 27,13.

Економічна правда

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