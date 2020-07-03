Гривня зміцнилась на закритті міжбанку
3 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,10 - 27,13.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,10 - 27,13 гривні;
Євро – 30,45 - 30,48 гривні
Нагадуємо:
3 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,25 - 27,28.
2 липня на міжбанківському валютному ринку попит на долар значно перевищував пропозицію через заяву Якова Смолія про "політичний тиск".
Нацбанку довелося продати 150 мільйонів доларів.
Напередодні президент Володимир Зеленський зареєстрував проєкт постанови про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку
Економічна правда
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