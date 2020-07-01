У червні доходи держбюджету перевищили план, але є нюанс — аналітики

Згідно з оперативними даними Держказначейства у червні надходження загального фонду держбюджету склали 112,7 млрд грн, при плані 107 млрд грн. Це також на 41,2 млрд грн більше, аніж в червні-2019 року.

Про це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів та публічного врядування Київської Школи Економіки.

За спеціальним фондом було зібрано 18,3 млрд грн, при плані в 11,3 млрд грн.

Повідомляється, що податкова зібрала 89,07 млрд грн (це на 45 млрд грн більше ніж у червні 2019 ) та виконала план на 107,7% - перевиконання склало 6,4 млрд грн. (дані по загальному фонду держбюджету).

Держмитслужба також перевиконала план - фактичні надходження склали 21,65 млрд грн, це дало змогу виконати план на 100,1%.

"І ця новина могла б бути і справді радісною, якби при цьому, митниця не зібрала на 1.8 млрд грн менше надходжень, аніж в червні 2019 року. Це означає, що виконання плану по митниці стало можливим за рахунок зменшення плану, навіть порівняно з попереднім роком", - коментують аналітики Центру.

Також поки невідомо чи включають ці дані, дивіденди які Нафтогаз в червні перерахував в держбюджет - 39,6 млрд грн. Ці кошти мають проходити як "неподаткові надходження", але в звіті Держказначейства обсяг неподаткових надходжень зазначен лише 1,9 млрд грн.

"Але саме надходження від Нафтогазу виглядають єдиним можливим поясненням, як Мінфін зміг збільшити надходження в півтора рази порівняно з червнем-2019, якщо всі попередні місяці ситуація була значно гіршою, аніж торік", - резюмують аналітики.

Економічна правда



