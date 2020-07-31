У 2 кварталі чистий прибуток банків впав вдвічі – НБУ

У 2 кварталі 2020 року чистий фінансовий результат банків становив 7,7 мільярда гривень, що вдвічі менше ніж було у 1 кварталі (та в 2,4 рази менше у порівнянні з аналогічним періодом 2019-го року).

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Основна причина - формування резервів під очікувані збитки в сумі 13,1 млрд грн за квартал.

Загалом за півроку банки отримали 23,8 млрд грн чистого прибутку. Це на 23% менше аналогічного періоду минулого року.

У НБУ вважають, що на банки вплинуло загальне зниження бізнес-активності під час карантину, падіння попиту на кредити й банківські послуги, а також збільшення неплатежів за кредитами

"У цей непростий період потрібно знизити тиск на банки. Тому необхідно дати їм більше визначеності щодо тривалості кредитних канікул", - вважають у Нацбанку.

Нагадуємо:

Новий голова Національного банку Кирило Шевченко вважає, що НБУ має переглянути ефективність кредитних канікул.

27 березня, НБУ надав детальні рекомендації банкам щодо встановлення "кредитних канікул", а також тимчасово запровадив особливі правила застосування вимог Положення №351 "Про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями".

Пільговий режим, який запропонував НБУ – це не припинення виплати відсотків, а лише їх відтермінування на час карантину.

Банки можуть звільнити клієнтів від повернення основної суми кредиту на час карантину. Тобто, сам термін виплати кредиту продовжується.

При цьому банки не припиняють нараховувати відсотки, адже паралельно вони нараховують відсотки за депозитами іншим клієнтам. Однак сплатити відсотки можна буде вже після карантину. Штрафи та пені на період карантину заборонені законом.

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Економічна правда