Хто, куди і скільки: опубліковано рейтинг зернотрейдерів

Найбільшим вантажовідправником зерна в сезоні 2019-2020 стала компанія "Кернел" - 7,98 мільйона тонн, що становить 13,29% ринку.

Про це йдеться в дослідженні "Експорт зернових з портів України", проведеному компанією Stark Shipping.

Зазначається, що "Кернел" за рік наростила відвантаження на 1,9 млн тонн. Збільшенню відправок сприяв запуск терміналу Transgrain в порту Чорноморськ. Компанія працювала також через термінали "ТІС" і "Ніка-Тера".

Напрямки, на які було відправлено найбільшу кількість зерна "Кернел": Китай (1,637 млн ​​тонн), Нідерланди (1,3 млн тонн), Індонезія (0,75 млн тонн), Єгипет (0,63 млн тонн).

На другому місці - COFCO, яка відправила 5 млн тонн зерна, що становить 8,37% ринку. Компанія за рік додала 0,41 млн тонн. COFCO працює в основному через термінал DSSC, але нарощує перевалку і через Risoil і Vibo Trans.

Nibulon посідає 3-е місце в рейтингу з 4,98 млн тонн відправленого зерна. У цьому сезоні компанія продовжила активне довантаження суден на рейді Очакова, і вперше кількість перевантаженого зерна баржами (3,1 млн тонн, або 62,3%) перевищила кількість, відвантаженого біля причалу (1,87 млн ​​т або 37,7%).

У минулому маркетинговому році Україна здійснила відправки зерна в 58 країн світу. Єгипет є лідируючим імпортером українського зерна в сезоні 2019/2020. Спостерігався значний стрибок експорту: відправлено на 2,3 млн тонн більше, ніж у попередньому сезоні - 7,086 млн тонн.

Китай - другий за значимістю імпортер українського зерна. У цьому сезоні Китаєм було закуплено 6,2 млн тонн, що більше, ніж в попередньому, на 1,8 млн тонн.

Кукурудза продовжує лідирувати за обсягом відправлень з результатом 29,667 млн ​​тонн і становить половину загального експорту зернових (49,4%). Попит на українську кукурудзу зберігся на рівні попереднього сезону (29,044 млн тонн).

Майже по 10 млн тонн було відправлено з Миколаєва та Чорноморська, і по 5 млн тонн з Одеси і Південного.

Значно збільшилися відправки пшениці. Експорт цього сезону становив 19,995 млн тонн, що на 4,9 млн тонн або на 32,4% більше, ніж в попередньому МР.

Найбільші обсяги пшениці відправлені з портів Миколаїв (7,748 млн тонн), Південний (3,895 млн тонн) і Чорноморськ (3,1 млн тонн).

Економічна правда