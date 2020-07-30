"Укрзалізниця" відновлює рейси до популярного карпатського курорту

"Укрзалізниця" з 3 серпня відновлює курсування поїзда №217/218 Київ - Рахів, квитки уже у продажу.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Зазначається, що квитки можна придбати на офіційному сайті компанії або у залізничних касах.

"У перший рейс цей поїзд відправиться з Києва 3 серпня, далі курсуватиме по непарних днях, а з Рахова 4 серпня та курсуватиме по парних днях", - йдеться у повідомленні.

В УЗ нагадали, що всі поїзди проходять посилену дезінфекційну обробку перед та після рейсу.

Також посилили обробку постільної білизни під час прання.

"У кожному вагоні встановлено санітайзер, яким можуть користуватися пасажири. Поїзні бригади забезпечені засобами індивідуального захисту, пройшли відповідні інструктажі та медогляд", - додали в компанії.

Також підкреслюється, що для посадки в поїзд пасажири обов'язково повинні вдягти захисну маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці до вагона. З огляду на заходи безпеки пасажирам рекомендовано якнайменше пересуватися по вагонах.

Нагадаємо:

31 липня "Укрзалізниця" подовжує курсування 17 регіональних поїздів з Києва до Конотопа, Фастова, Шостки, Чернігова, Жмеринки, Рівного та інших міст.

Економічна правда