Наприкінці липня "Укрзалізниця" подовжить курсування 17 регіональних поїздів
Вівторок, 28 липня 2020, 10:25
31 липня "Укрзалізниця" подовжує курсування 17 регіональних поїздів з Києва до Конотопа, Фастова, Шостки, Чернігова, Жмеринки, Рівного та інших міст.
Про це повідомляє пресслужба компанії
Зокрема, з 31 липня курсування відновлять такі поїзди:
- № 884/883 Фастів — Зернове — Київ-Волинський щоденно;
- № 888/887 Київ-Волинський — Ворожба – Фастів щоденно;
- № 896/895 Київ-Волинський — Конотоп щоденно, крім п’ятниць і неділь;
- № 896/895 Конотоп — Київ-Волинський щоденно, крім понеділків і субот;
- № 896/895 Київ-Волинський — Шостка по п’ятницях і неділях;
- № 896/895 Шостка — Київ-Волинський по понеділках і суботах;
- № 864/863-866/865 Неданчичі, Чернігів — Київ-Волинський по понеділках, п’ятницях, суботах і неділях;
- № 867 Київ — Жмеринка по п’ятницях, суботах і неділях;
- № 868 Жмеринка — Київ по понеділках, суботах і неділях;
- № 880/879-882/881 Київ-Волинський — Славутич — Фастів по неділях;
- № 885 Київ — Рівне по п’ятницях, суботах і неділях;
- № 886 Рівне — Шепетівка по п’ятницях, суботах і неділях;
- № 870 Шепетівка — Київ по понеділках, суботах і неділях;
- № 887/888 Коростень — Вінниця щоденно, крім понеділка;
- № 889/890 Вінниця — Коростень щоденно, крім понеділка;
- № 877 Коростень — Житомир по понеділках;
- № 878 Житомир — Коростень по понеділках.
Економічна правда
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