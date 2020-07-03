Прокуратура запідозрила розтрату 350 мільйонів на будівництві Великої Окружної у Києві

Прокуратура Києва повідомляє, що вживає заходи для попередження безпідставної розтрати 354 мільйони гривень бюджетних коштів на будівництві Великої Окружної дороги.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Йдеться про "факт порушення державних інтересів" при здійсненні закупівлі згідно з законом "Про публічні закупівлі".

Правоохоронцями встановлено, що у квітні 2020 року комунальним підприємством "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва" здійснювалася закупівля послуг з виконання додаткових робіт з будівництва відрізку Великої Окружної дороги протяжністю 1,8 км на загальну суму 354,2 млн грн.

При цьому, за версією прокуратури Києва, комунальним підприємством було безпідставно застосовано переговорну процедуру закупівлі, тобто без проведення аукціону, та укладено з товариством договір на виконання цих робіт за бюджетні кошти. Таким чином, державні закупівлі були проведені без конкурентних засад, а територіальна громада втратила можливість провести роботи за меншу суму коштів.

Прокуратура міста звернулась до суду з позовом про визнання незаконним, скасування рішення тендерного комітету і визнання недійсним укладеного договору.

Нагадуємо:

У 2019 році суд надав Національній поліції право доступу до речей і документів структурних підрозділів Київської міської державної адміністрації з можливістю вилучення їх оригіналів.

Йшлося про будівництво ділянки Великої Окружної дороги від вул. Рокоссовського до вул. Богатирської.

Як йдеться в матеріалах слідства, очікувана вартість договору на проведення будівельних робіт становила 375,6 млн гривень. Переможцем торгів було оголошено ТОВ "Еко-буд-трейд", ціна в ході торгів знизилася до 325,914 млн гривень.

Незабаром КМДА видала нове розпорядження про коригування проекту, в результаті чого вартість будівництва ділянки довжиною 1,8 км зросла до 1,125 млрд грн.

В ході досудового розслідування на місці проведення будівельних робіт був проведений огляд. В результаті слідчі виявили, що наразі жодні будівельні або підготовчі роботи там не проводяться.