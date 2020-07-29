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В "Укравтодорі" розповіли про плани по ремонту доріг і мостів на 2021 рік

Середа, 29 липня 2020, 18:10
 

У 2021 році Укравтодор має намір провести ремонти 7 тисяч кілометрів автодоріг державного значення.

Про це заявив голова Укравтодору Олександр Кубраков під час онлайн-конференції "Підсумки сезону закупівель у дорожній галузі", передає ЦТС.

"Проектуємо проєкти на 2021 рік. На наступний рік по дорогах державного значення ми плануємо досягти позначки в 7 тис км., а за 3-4 роки повністю їх оновити. Однак, багато в чому це буде залежати від економічної ситуації в країні", - сказав Кубраков.

"Також плануємо продовжити програму оновлення мостів. Загальний бюджет 28,7 млрд грн на 5 років.

У 2020 році оновлюємо, вводимо в експлуатацію, а в деяких випадках будуємо з нуля 100 споруд. У наступному році плануємо і на дорогах місцевого значення кількість відремонтованих мостів збільшити в рази", - додав він.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський хоче наступного року збільшити обсяги будівництва автодоріг удвічі порівняно з поточними планами на 2020 рік.

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Укравтодор

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