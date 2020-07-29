"Слуга народу" Куницький орендує авто із 90% знижкою у фірми, чиї інтереси лобіював у Раді

"Слуга народу" Олександр Куницький пересувається на електрокарі Nissan Leaf, який отримав в оренду від приватної фірми "Автоентерпрайз" у десять разів дешевше, ніж ця послуга доступна для інших клієнтів компанії.

Про це йдеться в розслідуванні програми "Схеми: корупція в деталях" (проєкт Радіо Свобода та телеканалу UA:Перший).

Раніше журналісти встановили, що Куницький використовував депутатський мандат в інтересах цього бізнесу – розсилав депутатські звернення для розв’язання його проблем з силовиками, розмістив свої депутатські приймальні за адресами офісів групи компанії "Автоентерпрайз" та намагався встановити зарядну станцію цієї мережі прямо у дворі будівель Верховної Ради.

У декларації народний депутат зазначив, що користується електрокаром Nissan Leaf, який він орендує у приватного підприємства "Автоентерпрайз", але не вказав вартість оренди.

"Схеми" розшукали деталі договору оренди між ним та ПП "Автоентерпрайз", засвідченого нотаріально. 4 листопада 2019 року, він, вже будучи депутатом, орендував автомобіль за 2,5 тисячі гривень на місяць.

На сайті компанії зазначено, що оренда точно такого електрокару 2013 року випуску коштує 30 доларів на день, якщо орендувати довше ніж на 20 днів, тобто, це близько 900 доларів на місяць (приблизно 25 000 гривень).

У коментарі "Схемам" офіційний керівник групи компаній "Автоентерпрайз" і помічник депутата Куницького Дмитро Ніконов не заперечував такої вартості послуги для парламентаря і запропонував журналістам оренду авто за такою ж ціною – за 2,5 тисячі гривень на місяць – щоб ті "не шукали зраду".

Надання народному депутату пільг від приватного бізнесу може бути розцінене як отримання подарунку або неправомірна вимога, розповіли журналістам у Національному агентстві з питань запобігання корупції.

"Теоретично тут можна говорити про отримання певних пільг або переваг, які б не отримала інша особа за аналогічних умов, – припускає очільник департаменту НАЗК Олександр Шульга. – І якщо такий факт дійсно має місце і його можна довести, то тут ми можемо говорити про отримання подарунку або неправомірної вигоди".

Журналісти звернулись до Куницького за коментарем з приводу цього факту, але на час публікації він не відреагував.

Куницький – відомий автоблогер ZPSanek з мільйонною аудиторією, який став відомим завдяки роликам про свавілля "ДАЇшників", а згодом і поліції – у 2019 році пройшов до Верховної Ради як мажоритарник від політсили "Слуга народу" президента Володимира Зеленського. Група "Автоентерпрайз" об’єднана у пул компаній, який складається з близько десятка фірм. Усі вони пов’язані між собою спільними директорами та засновниками. Утім головною дійовою особою тут виступає харківський бізнесмен Дмитро Ніконов. Компанія має декілька напрямків: ввезення електроавтомобілів з-за кордону, для продажу та надання в оренду; їхній ремонт; виготовлення зарядного обладнання для електрокарів; встановлення та обслуговування електрозарядних станцій та організація послуг таксі з "електро-автопарком". На українському ринку "електрозаправок" наразі це – найбільший гравець. Три з чотирьох електрозарядних станцій в Україні виготовлені на заводі "Автоентерпрайз" у Харкові.

Нагадуємо:

На посаді депутата Куницький рекламував "Автоентерпрайз", реєстрував законопроєкти безпосередньо пов’язані з електромобілями, використовував депутатські звернення для пошуку найкращих місць для заправок для електромобілів, а також надсилав депутатські звернення, щоб "врятувати" згадану компанію від кримінального провадження.

Читайте детальніше про це у журналістському розслідуванні "Схем".