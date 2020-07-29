Замість "пакунків малюка" породіллям видаватимуть гроші

Замість "пакунку малюка" батьки зможуть отримати цільову грошову компенсаційну виплату у розмірі 5 тисяч гривень.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні Уряду 29 липня.

Проект розроблено за ініціативою Міністерства соціальної політики.

Він діятиме протягом 2020-2021 років.

"Пакунки, які ще залишилися в регіонах будуть роздані породіллям.

Далі, фактично при народженні дитини, будуть видаватися картки із 5 тисячами гривень для закупівлі дитячих товарів замість "пакунку малюка", який за словами породіль не завжди відповідав потребам та побажанням.

Тому зараз вони зможуть самостійно закуповувати товари на повну суму, яку передбачає бюджет", – зазначає прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Проект передбачає, що громадянам, у яких народилась дитина, буде видана соціальна картка у "ПриватБанку" із спеціальними режимом використання.

"Батьки дитини можуть звернутися за компенсацією протягом 12 місяців з дати народження дитини та самостійно протягом року витратити кошти грошової компенсації виключно для придбання дитині одягу, взуття, засобів гігієни та догляду, текстилю, іграшок, засобів гігієни для породіль", – зазначає міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Передбачається, що до реалізації проекту будуть залучені заклади роздрібної торгівлі, які також будуть забезпечувати цільове використання коштів грошової компенсації.

Нагадаємо:

Керівника централізованої закупівельної організації ДУ "Професійні закупівлі" Андрія Кузьменко викликали на допит у Державне бюро розслідувань через закупівлю пакунків малюка з очікуваною вартістю 1,2 мільярда гривень. Аукціонні торги щодо цього лоту ще не відбулися.

"Ми виявили ознаки змови 6 учасників закупівлі. Зокрема, скани їхніх пропозицій містили однакові дефекти друку. Ці факти ми передали в Антимонопольний комітет України. Пропозиції цих компаній були відхилені через невідповідність тендерній документації.

Минулого тижня ЗМІ опублікували інформацію, що існує проєкт постанови Кабміну, яким цю закупівлю хочуть скасувати і надати можливість Мінсоцполітики закупити весь обсяг пакунків малюка без аукціону", - пояснює керівник ЦЗО.

Кузьменко зазначає, що він з колегами отримав повістку на допит як свідки.

УП.Життя