"Відкат" реформ може бути причиною скасування інвестицій в Україні – економіст ЄБРР

"Відкат" реформ та непрозорість – одні з основних причин можливого відкликання інвестицій в Україні.

Про це під час зустрічі з журналістами в рамках програми Reuters "COVID-19 Reporting HUB" заявив економіст Європейського банку реконструкції та розвитку Ерік Лівні.

"Важливо, щоб дії уряду були зрозумілими та прозорими. Якщо ми говоримо про інвесторів, то дуже важливо зберігати стабільність ситуації.

Не повинно бути "відкату" в тих реформах, які проводяться. Якщо реформу будуть гальмувати й виникне невизначеність, то інвесторів це буде насторожувати", – сказав Лірні.

За його словами, він уже як мінмум 5 років чує про судову реформу в Україні та сподівається, що вона все ж буде доведена до кінця.

"Також є питання, які стосуються податкового режиму, створення торгових зон. Коли ви запрошуєте інвесторів та обіцяєте золоті гори, то важливо, щоб ті гори й лишались золотими", – уточнив економіст.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський у ході телефонної розмови з керівництвом ЄБРР запевнив, що зі зміною голови Нацбанку політика НБУ залишиться такою ж ефективною.

Наталія Бушковська, для ЕП